UEFA Konferans Ligi yarı final ilk ayağında, Shakhtar Donetsk ve Crystal Palace takımları Polonya'nın Krakow kentinde bulunan Miejski Stadyumu'nda karşılaştı. İngiliz ekibi sahadan 3-1 galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi büyük bir avantaj yakaladı. Crystal Palace’a galibiyeti getiren golleri, 1. dakikada Ismaıla Sarr, 58. dakikada Daichi Kamada ve 84. dakikada Jörgen Strand Larsen kaydetti. Shakhtar’ın tek golü ise 47. dakikada Oleh Ocheretko’dan geldi. SHAKHTAR TUR UMUTLARINI ZORA SOKTU Bu sonuçla birlikte Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk tur umutlarını zora soktu. Turan, UEFA kulüp turnuvalarında çalıştırdığı takımı yarı finale yükselten 5. Türk teknik direktör olmuştu. Turan, rövanşta istediği skoru alırsa kulüp turnuvalarında takımını finale çıkartan ikinci Türk teknik direktör olacak. Maçın rövanşı, 7 Mayıs Perşembe günü İngiltere’de oynanacak. Ayrıca Konferans Ligi’ndeki bir diğer yarı final maçında ise Rayo Vallecano evinde Strasbourg’u 1-0 yendi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.