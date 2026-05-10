Ukrayna Premier Lig'de Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, 27. hafta maçında SK Poltava'ya konuk oldu.

Karşılaşmayı Arda Turan’ın öğrencileri 4-0 kazanmayı başardı ve bitime 3 hafta kala en yakın rakibine 11 puan fark atarak Ukrayna Ligi’nde şampiyonluğa ulaştı.

Shakhtar’a galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Dmytro Kryskiv, 55 ve 61. dakikalarda Isaque ile 67. dakikada Lassina Traore kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 66'ya yükselten Shakhtar Donetsk, en yakın takipçisi Polessya ile arasındaki farkı 11'e çıkararak şampiyonluğunu garantiledi. Poltava ise 12 puanda kaldı. Ligin gelecek haftasında Shakhtar Donetsk sahasında Obolon Kiev'i konuk edecek. Poltava ise deplasmanda LNZ Cherkasy ile karşılaşacak.