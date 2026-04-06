Ukrayna Premier Ligi'nin 22. haftasında Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, sahasında Rukh Vynnyky'yi 3-0 yendi. Galibiyet gollerini 34 ve 62'de Eguinaldo, 88'de Meirelles kaydetti.

ARDA TURAN'DAN LUCESCU AÇIKLAMASI

Arda Turan, maç sonu basın toplantısında sağlık durumuyla ilgili kötü haberler çıkan Mircea Lucescu'yla ilgili de konuştu. Turan'ın açıklamaları özetle şöyle:

"Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan milli takımımı tebrik etmek istiyorum. Bu büyük başarıya katkıda bulunan herkese en içten tebriklerimi gönderiyorum. Onlar benim dostlarım, kanımdan, kalbimden bir parça ve onları çok seviyorum ve tebrik ediyorum.

Son olarak, bir noktaya daha değinmek istiyorum. Kısa süre önce, Lucescu'nun maalesef sağlık durumunun iyi olmadığını öğrendim. Kendisine içtenlikle acil şifalar diliyorum. Onu tekrar kulübede görmek beni çok mutlu eder."