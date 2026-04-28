Sosyal medyada röportajlarıyla bilinen "İlave TV" kanalının sahibi Arif Kocabıyık, siyasi yolculuğunu CHP bünyesinde sürdüreceğini açıkladı.

Daha önce İYİ Parti'den milletvekili adayı da olan Kocabıyık'a parti rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Kocabıyık, "Dün sokakta nasıl konuştuysam, bugün de aynı cesaretle konuşacağım. Mikrofon yine halkta olacak ve o ses artık daha güçlü duyulacak" ifadelerini kullandı.

Kocabıyık'ın CHP'ye katılımı, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.