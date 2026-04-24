Kaza, 21 Nisan saat 16.40 sıralarında Ömerli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen kamyonet, okul servisiyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle serviste bulunan ve emniyet kemeri takmadan uyuyan bir öğrenci koltuktan fırlayarak koridora düştü.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay anı okul servisinin araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği ve servis aracıyla çarpıştığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisiyle servis içerisindeki öğrencilerin savrulduğu, emniyet kemeri takılı olmayan öğrencinin ise koltuktan fırlayarak koridora düştüğü görüldü.