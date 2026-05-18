İngiltere Premier Lig’de 37. haftada lider Arsenal, evinde Burnley ile karşılaştı. Şampiyonluk yolunda hata yapmayan Arteta ve öğrencileri sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Ev sahibine galibiyeti getiren tek golü 37. dakikada Kai Havertz kaydetti. Bu sonuçla puanını 82’ye çıkartan Arsenal 1 maç fazlasıyla Manchester City ile olan puan farkını 5’e çıkarttı. Yarın Bournemouth'a konuk olacak olan City’nin puan kaybetmesi halinde Arsenal şampiyonluğunu ilan edebilir. Haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Burnley ise 21 puanda kaldı. Ligin son haftasında Arsenal, deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Manchester City ise evinde Aston Villa kozlarını paylaşacak.

