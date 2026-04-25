TRT1’in cuma akşamlarına damga vuran reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz, yeni bölümleriyle izleyicisini ekran başına toplamaya devam ediyor. Büyük ilgi gören yapım, bu akşam 25. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman’ın yer aldığı sevilen dizi, son haftalarda art arda yaşanan yayın değişiklikleriyle gündeme gelmişti. Milli maçlar ve resmi tatiller nedeniyle TRT1 yayın akışında yapılan düzenlemeler sonrası dizinin bazı bölümleri ertelenmişti.

SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU

Uzun süredir merak edilen sezon finali tarihi de netleşti. Herhangi bir son dakika değişikliği yaşanmazsa Taşacak Bu Deniz, 5 Haziran Cuma akşamı yayınlanacak 31. bölümüyle sezon finaline girecek.