Meslektaşı Mehmet Aslantuğ'la 27 yıllık evliliğini 2023'te bitiren ve uzun süredir setlerden uzak olan Arzum Onan, oyunculuğa döndü.
Onan, 16 yıl sonra 'Bi Umut' adlı filmle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Ünlü oyuncu, felçli bir Rus gence 10 yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı'nın gerçek hikâyesini konu alan 'Bi Umut'un kadrosuna dahil oldu.
Arzum Onan, çekimleri Antalya'da başlayan filmde Kabadayı'nın en yakın dostlarından biri olan 'Fatma' karakterine hayat verecek.
Onan canlandıracağı rolle izleyiciye dostluğun dönüştürücü gücünü ve kadın dayanışmasının önemini hatırlatacak.
'Bİ UMUT' FİLMİ HAKKINDA
Gülsüm Kabadayı'yı Hülya Duyar'ın canlandırdığı yapımda Umut’a Rus oyuncu Leon Kemstach hayat veriyor. Fikret Kuşkan, Yüsra Geyik, Mehmet Esen, Füsun Kostak, Necmi Yapıcı, Anna Andrusenko, Bora Kırkım, Yağız Terzi, Birce Bircan ve Levent Ülgen’in de rol aldığı, yönetmen koltuğunda ise Gökhan Arı’nın oturduğu “Bi Umut”un 2025 yılı sonunda sinemaseverlerle buluşması planlanıyor.