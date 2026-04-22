Dünya genelinde enerji, gıda ve ulaşım maliyetlerinde yaşanan artışlar, yerel piyasalardaki fiyat dengelerini de doğrudan etkiliyor. Ocak ayında net 28.075 TL olarak belirlenen asgari ücretin, artan enflasyon karşısında alım gücünün korunması hedefleniyor. Bu kapsamda kamuoyunda, yılın ikinci yarısı için bir ara zam yapılıp yapılmayacağı tartışılmaya devam ediyor.

"HUKUKİ ENGEL YOK, GÜNCELLEME İHTİYAÇ"

Türkiye Gazetesi yazarı SGK uzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili kaleme aldığı değerlendirmesinde, asgari ücretin tarihsel sürecine ve yasal zeminine dikkat çekti. Karakaş, asgari ücretin sadece yılda bir kez artırılabileceğine dair genel kanının aksine, enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde geçmişte birden fazla kez güncelleme yapıldığını hatırlattı.

Asgari ücretin mevcut piyasa koşullarında temel ihtiyaçları karşılama noktasında yetersiz kaldığını belirten Karakaş, "Geçmişte olduğu gibi bu yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında asgari ücretlinin rahat nefes alması şart" değerlendirmesinde bulundu.

KOMİSYONUN YAPISI VE KARAR MEKANİZMASI

Karakaş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısına dair de teknik bilgiler paylaştı. Komisyonun, Bakanlığın daveti üzerine her an toplanabileceğini ifade eden Karakaş, karar mekanizmasında hükümet ve işveren temsilcilerinin ağırlığına işaret etti.

Karakaş’a göre, asgari ücretin belirlenmesi sürecinde yasal sınırlandırmalardan ziyade, ekonomik veriler ve çalışanların barınma, gıda, sağlık gibi temel giderlerinin güncel fiyatlar üzerinden karşılanması esas alınmalı.

Güncel ekonomik veriler ışığında, Mart ayı itibarıyla açıklanan açlık sınırı rakamlarının mevcut asgari ücret seviyesini aştığı görülüyor.

Karakaş, "Anayasa’ya ve yasalara göre asgari ücretin işçinin iaşe (hayati ihtiyaçları) ve ibate (barınma, konaklama…) dahil insanca yaşatacak seviyede olması bir lütuf değil, devletin ödevidir." diyerek, Temmuz ayındaki olası bir düzenlemenin milyonlarca hane için hayati önem taşıdığını vurguladı.