ABD Kara Kuvvetleri (US Army), genç nüfus arasındaki askerlik ilgisinin azalması ve tıbbi/fiziksel standartların karşılanamaması nedeniyle yaşadığı tarihi personel açığını kapatmak için azami katılım yaşını 35'ten 42'ye çıkardı.

Kararın temelinde yatan asıl neden, ABD ordusunun yıllık hedeflerini tutturamaması. Verilere göre Kara Kuvvetleri, özellikle 2022-2024 yılları arasında hedeflediği asker sayısının on binlerce altında kaldı.

Yetkililer bu durumu, gençlerin fiziksel ve tıbbi kriterleri karşılayamamasına ve askeri bir kariyere duyulan genel ilginin azalmasına bağlıyor.

İşe alım yaşının 42'ye çıkarılması adımı, Amerikan ordusunda en son 20 yıl önce, ordunun Irak Savaşı sırasında acil personel ihtiyacı duyduğu dönemde atılmıştı.

Kara Kuvvetleri'nin bu hamlesiyle birlikte, ABD ordusunun diğer branşlarındaki güncel azami katılım yaş sınırları (üst sınır) şu şekilde şekillendi:

Hava Kuvvetleri:42 yaş

Uzay Kuvvetleri:42 yaş

Sahil Güvenlik:42 yaş

Donanma:41 yaş

Deniz Piyadeleri:28 yaş (Fiziksel zorluk derecesi en yüksek birim olduğu için yaş sınırı en düşük seviyede tutuluyor).

ABD'de halihazırda zorunlu askerlik hizmeti bulunmuyor. Ancak olası bir küresel kriz durumunda kullanılmak üzere, 18 ile 25 yaş arasındaki tüm erkeklerin "Selective Service" (Seçici Hizmet) sistemine kayıt yaptırması zorunlu.