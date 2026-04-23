İstanbul Ataşehir’de asker uğurlama konvoyu yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan gruba yönelik emniyet güçleri geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi.

19 Nisan Pazar günü Kayışdağı Caddesi’nde kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Trafik akışını engelleyerek hem kendi canlarını hem de diğer sürücüleri riske atan 6 şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu kısa sürede tespit edilerek yakalandı.

İKİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TOPLAMI CEZA

Şüphelilere toplamda 870 bin lira cezası kesildi. Söz konusu ceza, iki bedelli askerlik ücretinden daha fazla ediyor...

Güncel bedelli askerlik ücreti ise 416 bin 361 lira 30 kuruş...

EHLİYETLERE EL KONULDU, ARAÇLAR MEN EDİLDİ

Yapılan denetimlerde O.Y., E.N.Ü., B.K., E.C., Ö.F.D. ve H.S.S. isimli şahıslara Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca adeta ceza yağdı. "Sürücü belgesiz araç kullanmak" ve "trafiği aksatacak şekilde grup halinde durmak" gibi ihlallerden dolayı şüphelilere toplamda 870 bin lira para cezası kesildi. Şahısların ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, olayda kullanılan araçlar da iki ay boyunca trafikten men edilerek otoparka çekildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden dördü savcılık tarafından serbest bırakıldı. E.C. hakkında adli kontrol kararı verilirken, konvoy sırasında yaşanan kazada yaralanan H.S.S.’nin ise hastanedeki tedavisinin ardından yasal işlemlerinin devam edeceği öğrenildi. Emniyet yetkilileri, trafik huzurunu bozan bu tür girişimlere karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.