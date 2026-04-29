15 Temmuz sonrası 26 şehirdeki 32 askeri hastane kapatıldı ve sınır ötesi operasyonlara savaş cerrahisi uzmanı açığı doğdu. Askeri Hastanelerin yeniden faaliyete geçeceği açıklandı ancak dün yayınlanan yeni Subay-Astsubay yönetmeliğinden “Askeri Hastaneler” ifadesi çıkarıldı.

Subay Astsubay yönetmeliğinin 53. maddesinde değişiklik yapıldı. “Askeri Hastaneler, Askeri Hastanelerdeki uzmanlar, Tam Teşekküllü Askeri Hastaneler, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Haydarpaşa Askeri Hastanesi”ifadeleri kaldırıldı. Yeni yönetmeliğe “Kamu hastanesi ve yetkili sağlık kuruluşları’’ ifadesi konuldu. Subay, astsubayların tedavilerinin devlet hastaneleri ile sağlık kuruluşlarında yapılması öngörüldü.

10 YILDIR KAPALI

Dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 2022’de “Talep ve ihtiyaçvar” dedi. Bir yıl sonra Bakan olan Yaşar Güler de “Açılması için yoğun çalışma var” dedi. Ancak askeri hastaneler 10 yıldır açılamadı.

‘VAHİM DURUMDAYIZ’

Askeri hastaneler kapatıldığında sayıları 2043 olan, askeri doktor ve savaş cerrahisi uzmanı, ya emekli oldu ya da özel hastanelere geçti. MSB Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ‘’2043 olan savaş cerrahisi uzmanı askeri doktor sayısı 347’ye düştü, vahim durumdayız’’ demişti. Halen NATO ülkeleri arasında askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye. Savaş ihtimali çok az olan İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkelerde bile askeri hastaneler açılarak cerrah yetiştiriliyor.