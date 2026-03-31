Çek Savunma Bakanlığı, askerlerin rutin kontroller sırasında bir çelik yeleği kurşunla delmesinin ardından, özel bir şirket tarafından tedarik edilen 5 bin yeleğin tamamının balistik testlerden geçirilmesine karar verdi.

Ordu envanterindeki hayati koruyucu ekipmanların güvenilirliğine ilişkin tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Geçtiğimiz yıl bir askerin test amaçlı ateş ettiği yeleğin koruma sağlamaması üzerine başlatılan süreçte, yaklaşık 250 milyon kron (520 bin TL) değerindeki 5 bin yelek Brno Askeri Araştırma Enstitüsü'ne sevk edildi.

Olayın ardından Savunma Bakanlığı ile tedarikçi firma arasında hukuki bir belirsizlik yaşandı. Bakanlık başlangıçta yeleklerin garanti süresinin 5 yıl olduğunu savunurken, harici hukuk danışmanlarının incelemesi sonucunda bu sürenin 10 yıl olduğu ve ürünlerin hala garanti kapsamında bulunduğu teyit edildi.

Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Zdeňka Sobarňa Košvancová, yaptığı açıklamada, "VOBU I model yeleklerin balistik direncini değerlendirmek üzere Brno Askeri Araştırma Enstitüsü ile bir sözleşme imzalandı. 5 bin yeleğin koruyucu özellikleri ulusal garantör tarafından doğrulanacak" dedi.

ŞİRKET: "BİZE BİLGİ VERİLMEDİ"

2017-2020 yılları arasında orduya teslim edilen yeleklerin üreticisi şirketin sahibi Stanislav Petr ise durumdan haberdar edilmediklerini savunuyor. Petr, "Ordu veya ilgili birimlerden kimse bizimle iletişime geçmedi. Ortada resmi bir şikayet yok" ifadelerini kullandı.

Lojistik Direktörü General Robert Bielený, geçtiğimiz yıl yeleklerin bir kısmının kullanımını tedbir amaçlı yasaklamıştı. Bielený, tüm yeleklerin test edilmesini "saçmalık" olarak nitelendirse de, Genelkurmay'ın kararıyla envanterin tamamı mercek altına alındı.

KARAR 2027’YE SARKABİLİR

Hukuki ve teknik süreçlerin karmaşıklığı nedeniyle incelemenin bir yıldan uzun sürmesi bekleniyor. Genelkurmay Başkanlığı, analiz sonuçlarının en geç Haziran 2027’ye kadar tamamlanacağını öngörüyor.

Resmi makamlar, sürecin yavaş ilerlediği eleştirilerine karşı, "Yasal karmaşıklık ve usul gereklilikleri nedeniyle adımların gecikme olmaksızın birbirini izlediğini" savunuyor.

Şirketin koruma sistemleri daha önce de benzer tartışmalarla gündeme gelmişti. 8 yıl önce, elit bir polis birliği üyesinin yeleği ıslanıp yere düştüğünde panelinin kırılması üzerine dava açılmış; ancak mahkeme yeleklerin kusurlu olup olmadığı konusunda net bir sonuca varamamıştı.

Brno'daki enstitüden gelecek rapor, ordunun tedarikçi firmaya karşı resmi bir tazminat veya değişim süreci başlatıp başlatmayacağını belirleyecek.