Güney Miğferli Casuarius (Casuarius casuarius), "dünyanın en tehlikeli kuşu" olarak bilinen şöhretinin yanı sıra, tropikal yağmur ormanlarının sürdürülebilirliği için en kritik türlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Yaklaşık 1,80 metre boya ve 75 kilogram ağırlığa ulaşabilen Güney Miğferli Casuarius, Casuariidae familyasının bir üyesidir. Fiziksel yapısıyla "yaşayan bir dinozor" olarak tasvir edilen kuşun en dikkat çekici özellikleri şunlar:

Başının üzerinde "kask" olarak adlandırılan keratinous bir çıkıntı bulunur. Bu yapının yoğun bitki örtüsünde ilerlemeyi kolaylaştırdığı ve ses iletimine yardımcı olduğu düşünülüyor. Her bir ayağında üç parmak bulunan kuşun, iç parmağında boyu 10 santimetreyi aşan keskin bir pençe yer alıyor. Casuarius, saatte 50 kilometre hıza ulaşabilmekte ve 1 metre yüksekliğe kadar zıplayabiliyor.

EKOLOJİK ÖNEMİ

Uzmanlar, casuarius’un tropikal ekosistemler için ikame edilemez bir rol oynadığını belirtti. Yüzden fazla meyve türüyle beslenen kuş, özellikle başka hiçbir hayvanın yutamayacağı büyüklükteki tohumları sindirim yoluyla uzak mesafelere taşıyor.

Ekolojik sürece katkıları: Büyük tohumları ana ağaçtan uzak noktalara taşıyarak ormanın genişlemesini sağlar. Kuşun sindirim sistemindeki asitler, sert tohum kabuklarını yumuşatarak çimlenmeyi kolaylaştırır. Tohumlar, kuşun dışkısıyla birlikte besin değeri yüksek bir ortamda toprağa bırakılır.

200 VAKANIN İKİSİ ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Kuşun saldırganlığına dair raporlara rağmen, 1900 yılından bu yana kayıt altına alınan yaklaşık 200 vakanın yalnızca ikisi ölümle sonuçlandı. Araştırmalar, saldırıların genellikle kuşun bölgesinin ihlal edilmesi veya üreme dönemindeki korumacı davranışlarından kaynaklandığını gösteriyor.