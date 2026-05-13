Ali Sami Yen Spor Kompleksi… 15 Ocak 2011 tarihinde Ajax ile oynanan özel maçla kapılarını açtı. Reklam filminde Cem Yılmaz’ın, “Mekan oynatıyor” ifadesiyle akıllara kazındı. Son olarak Rams Park adını alan bu müthiş yapı, tarihi zaferlere ev sahipliği yaparken, 2022’de Okan Buruk’un göreve gelmesiyle rakiplerin korkulu rüyası oldu. Öyle ki Galatasaray son dört yılda sahasında oynadığı 72 lig maçının sadece 2’sinden (Giresunspor 0-1 ve Fenerbahçe 0-1) mağlubiyetle ayrıldı.

RAKİPLERE PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK KURDU

61 galibiyet ve 9 beraberlik alan Cimbom, Şampiyonlar Ligi’nde de Liverpool ve Juventus gibi devlere sahayı dar etti. Taraftarın oluşturduğu müthiş atmosferle İcardi, Torreira, Sane ve Osimhen gibi yıldızları sarı-kırmızılı renklere aşık etti. Şimdi de Rams Park’tan etkilenen Virgil van Dijk’ın transferi konuşuluyor. Ezeli rakiplerle en büyük farkı stat gelirleri konusunda yarattı. Loca, kombine, VIP bilet ve sponsorluk anlaşmaları dahil edildiğinde rakam 150 milyon Euro’yu buldu. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın kısa sürede bu rakamlara ulaşması çok zor. Galatasaray, Rams Park’ın gücüyle hem finansal sürdürülebilirliğini güvence altına alıyor hem de rakipleri üzerinde psikolojik üstünlük kuruyor.