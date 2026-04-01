Yaklaşık iki yıl önce geçirdiği ameliyat sonrası komplikasyonlar yaşadığını ifade eden Bekiroğlu, bu süreçte toplam 6 kez ameliyat olduğunu ve hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıprandığını söyledi.

'UZUN SÜRE PAYLAŞMADIM'

Yaşadıklarını anlatmanın kolay olmadığını dile getiren Bekiroğlu, “Son iki yıldır dışarıdan basit gibi görünen bir ameliyatla başlayan, ancak sonrasında birçok operasyon geçirmek zorunda kaldığım çok zor bir süreçten geçtim. Bu süreci uzun süre kimseyle paylaşmadım” dedi.

Sürecin kendisi için ağır geçtiğini belirten oyuncu, “Hem psikolojik olarak hem de yaşadıklarım açısından zor bir dönemdi. Ancak zamanla buna alışmak zorunda kaldım ve elimden geldiğince pozitif kalmaya çalıştım” ifadelerini kullandı.

'BİR AMELİYATIM DAHA VAR'

İki büyük ameliyatının 8-9 saat sürdüğünü ve doktorlarının kendisini ölüm riski konusunda uyardığını aktaran Bekiroğlu, “6 ameliyat geçirdim, yıprandım. Bir ameliyatım daha var. Artık hem yaşadıklarımı anlatmak hem de benzer durumların yaşanmaması için bunu paylaşıyorum” diye konuştu.

Yaşadıklarının hatalı ameliyatın sonucu olduğunu öne süren oyuncu, bu nedenle hukuki haklarını kullanma kararı aldığını açıkladı.