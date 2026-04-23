Ataşehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyonun ihbarcılarından biri, Aziz İhsan Aktaş, İBB ve CHP’nin il binasının satın alınması soruşturmalarında tanık olarak adı yer alan ve Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu iddia edilen Tolgahan Erdoğan.

DAVA BİLE AÇILMADI

İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında tanık olarak dinlenen Tolgahan Erdoğan, 19 Mart operasyonlarından üç buçuk ay önce başsavcılığa “tanık” sıfatıyla ifade verdi. Suçladığı üç isim adli kontrolle serbest bırakıldı, haklarında dava da açılmadı.

Onursal Adıgüzel’e, Ataşehir sınırları içindeki Memorial Hastanesi ile ilgili soru yöneltildi. Adıgüzel, “Benden önceki dönemde yapımına başlanan bir proje” dedi. Adıgüzel, Tolgahan Erdoğan’la ilgili de “Bu şahsın bütün siyasi ve ticari hayatı gelgitlerle doludur. Bu kişinin tek görevi CHP belediye başkanlarına iftira atmak” ifadelerini kullandı.

İLGEZDİ'NİN YEĞENİ

Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin yeğeni Özkan Kınalı da ruhsat almak için kendilerinden bağış istendiğini iddia etti. Adıgüzel, “Ben, görevli arkadaşlarıma vatandaşların mevzuata uygun ruhsatlarını en hızlı şekilde verilmesi talimatından başka bir talimat vermem” dedi.

HESAP MERHUM KAYINPEDERİN ÇIKTI

Eski İBB İmar AŞ Müdürü Onur Soytürk’ün “cenaze aracıyla rüşvet parası taşıdığı” iddiası dahil birçok suçlama iddianameye bile girmedi. Erdoğan, Soytürk’ü rüşvet parasını Yunanistan sınırına taşımak ve kayınpederinin Atina’daki banka hesabına yatırmakla suçladı.

Soytürk sorgusunda, “Kayınpederim 2021 yılında vefat etti. Kendisi hiç Atina’da bulunmadı. Bahse konu olan bankada aktif bir hesabım yoktur” ifadelerini kullandı. Tolgahan Erdoğan, CHP Kurultay davasındaysa 50 milyon doların çantada taşındığını öne sürmüştü.