Bakanlığın da 1997’ye kadar orman sınırları içinde bulunan, özelleştirme için imarı değiştirilerek tarla vasfı kaybettirilen arsa için uygunluk verdiği öğrenildi.

ŞİMŞEK AÇIKLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uygun görüşü doğrultusunda Atatürk Ormanı’nın dibindeki 21 dönümlük yeşil alanı turizm tesisleri ve konut yapılması planıyla satışa çıkardıklarını açıkladı. CHP Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, SÖZCÜ’nün haberi üzerine Bakan Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Şimşek, Atatürk Ormanı’na eklenmesi istenen yeşil alanın, 2016 yılında özelleştirme kapsamına alındığını, geçen ay da turizm tesisleri ve konut yapılması planıyla satışa çıkarıldığını söyledi.

Şimşek, soru önergesine şu yanıtı verdi: “Taşınmazın mevcut durumuyla özelleştirilmesinde sakınca olup olmadığına ilişkin Şile Orman İşletme Müdürlüğü ile yapılan yazışmada, taşınmazın tamamının kesinleşmiş orman tehdit sınırları dışında, orman sayılmayan alanda kaldığı bildirilmiştir.”

Evrim Rızvanoğlu

Ormandan koparıp tarla yaptılar, şimdi otel için satıyorlar

CHP’li Evrim Rızvanoğlu, Atatürk Ormanı’nın dibindeki ağaçlık alanın tapu kayıtlarında ‘tarla’ vasfında göründüğünü, 1997 yılında 2B uygulaması kapsamında orman sınırları dışına çıkarıldığını bildirdi.