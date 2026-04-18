Vatandaşlar iktidara, Kahramanmaraş’taki katliam sonrası ‘milli yas’ isteğinde bulunurken, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, önerisiyle şok etkisi yarattı.

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a çağrıda bulunarak, “23 Nisan Bayramı’na kadar ulusal yas ilan edilmeli, 23 Nisan’da da bütün kutlamalar ve resepsiyonlar iptal edilmeli” dedi. Cuma hutbelerinin sevgiye yenlik olmasını, maçların da tezahürat yapılmadan izlenmesini önerdi.

‘AMAÇ ATA’YI ANMAMAK’

Davutoğlu’nun bu önerisi, iktidarın Atatürk alerjisi ile birleşirse Ulu Önder 23 Nisan’da anılmayacak, çocuklara armağan ettiği bayram kutlanmayacak.

Davutoğlu’nun önerisi tartışma yaratırken, CHP bu plana sert tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “İktidar milli bayramları kutlamamak için 24 yıldır çaba sarf ediliyor. 10 Kasım’ı anmamak için çabalıyor, ara tatile denk getiriyor. Yaşanan derin acıdan sonra elbette ki yas halindeyiz. Ancak 23 Nisan Cumhuriyet tarihinin en önemli kilometre taşıdır. Atatürk’ün çocuklarımıza verdiği önemdir, çocuklarımızın bayramıdır. Okulları tarikat ve cemaatlere terk eden anlayışa karşı 23 Nisan’ı daha dolu bir şekilde kutlamalıyız” dedi.