Ankara’da yaşayan Savaş Ataş, okulların açılmasına bir gün kala “Atatürk’ün okullarına gitmesinler” diyerek iki çocuğunu Konya’ya kaçırdı. Selefilik inancı gereği çocuklarını aç bırakan Ataş, evine operasyon düzenlenmemesi şartıyla iki çocuğu annesine teslim etti.

Anne Nejla Ataş, çocuklarını aldıktan sonra babaya boşanma davası açarken, mahkemede anlatılanlar tüyler ürpertti.

CİHAT EĞİTİMİ TUTKUSU

Eşi Nejla Ataş’ın tüm itirazlarına rağmen, okulların açılmasına sadece bir gün kala iki çocuğunu kaçıran baba, çocuklarını Suriye’ye götürüp orada “cihat eğitimi” verdireceğini iddia etti. Talihsiz annenin evlatlarını kurtarma çabası böyle başladı. Kısa Dalga’dan Hale Gönültaş’ın haberine göre, Nejla Ataş’ın çocuklarını bulmak için verdiği mücadelenin ardından kamuoyunda oluşan tepki üzerine Ankara Terörle Mücadele ekipleri, radikal gruplarla bağlantılı olduğu belirlenen baba ve çocukların izini sürmeye başladı.

Takip sonucunda tarikatçı Ataş’ın çocuklarla birlikte Konya’daki bir evde gizlendiği tespit edildi. Baba, polis baskını yapılmaması ve çocukların radikal bir eğitim almasına izin verilmesi şartıyla çocukları teslim edeceğini söyledi. Anne Nejla Ataş ise evlatlarını kurtarabilmek için kabul etmiş gibi görünerek çocuklarını almayı başardı.

GÜNLERCE AÇ BIRAKTI

Annelerine teslim edilen bir deri bir kemik kalmış çocukların içler acısı durumu yürek burktu. Talihsiz çocukların günde sadece bir öğün yoğurt ve ekmekle beslendikleri ortaya çıktı.

Uzun süre bir evde kapalı tutulan ve dış dünyadan tamamen koparılan çocukların kişisel temizlik ve bakım becerilerinin de gelişmediği gözlemlendi. Annenin çabasıyla kurtarılan talihsiz iki çocuğun psikolojik tedavileri sürüyor.