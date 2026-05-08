Ankara’da yaşayan Savaş Ataş, radikal inançları doğrultusunda çocuklarının devlet okullarında eğitim almasına karşı çıkarak ailesini derin bir karanlığa sürükledi. Eşi Nejla Ataş’ın tüm itirazlarına rağmen, okulların açılmasına sadece bir gün kala iki çocuğunu kaçıran baba, çocuklarını Suriye’ye götürüp orada "cihat eğitimi" verdireceğini iddia etti. Bu olayla birlikte bir annenin yıllarca sürecek hukuk mücadelesi ve çocuklarını kurtarma operasyonu da başlamış oldu.



Çocuklarını anneden kaçıran Savaş Ataş

ÇOCUKLARINI KONYA'YA KAÇIRDI



Kısa Dalga'dan Hale Gönültaş'ın haberine göre, Nejla Ataş’ın çocuklarını bulmak için verdiği mücadelenin ardından kamuoyunda oluşan büyük tepki üzerine Ankara Terörle Mücadele ekipleri, radikal gruplarla bağlantılı olduğu belirlenen baba ve çocukların izini sürmeye başladı. Takip sonucunda Savaş Ataş’ın çocuklarla birlikte Konya’daki bir evde gizlendiği tespit edildi. Baba, polis baskını yapılmaması ve çocukların radikal bir eğitim almasına izin verilmesi şartıyla çocukları teslim edeceğini söyledi. Anne Nejla Ataş ise evlatlarına kavuşabilmek için bu şartları kabul etmiş gibi görünerek çocuklarını güvenli bir şekilde geri almayı başardı.

'İNANÇ GEREĞİ' DİYEREK EVLATLARINI AÇ BIRAKTI

Çocuklar annelerine teslim edildiklerinde durumlarının ne kadar vahim olduğu kısa sürede anlaşıldı. Babalarının inançları gereği "az yemek yeme" kuralına uymaya zorlanan çocukların, günde sadece bir öğün yoğurt ve ekmekle beslendikleri ortaya çıktı. Uzun süre bir evde kapalı tutulan ve dış dünyadan tamamen koparılan çocukların kişisel temizlik ve bakım becerilerinin de gelişmediği gözlemlendi. Yaşadıkları bu ağır travma nedeniyle psikiyatrist gözetiminde tedavi görmeye başlayan çocuklar, mahkeme kayıtlarına geçen ifadelerinde babalarının kendilerini okuldan mahrum bırakmak için kaçırdığını dile getirdiler.



Boşanma davasının ardından hukuk mücadelesini sürdüren Nejla Ataş, çocuklarını eğitim hakkından mahrum bırakan eski eşine karşı yeni bir dava açtı. Şu an 11 yaşında olan büyük oğlu, mahkemede babasının kendilerini Atatürk’ün okullarına göndermemek için kaçırdığını ve bu yüzden onunla görüşmek istemediğini net bir dille ifade etti. Öte yandan, bu bireysel davanın ötesinde, Ankara’da "kitabevi" adı altında faaliyet gösteren ve çocuklara radikal fikirler aşılayan illegal yapılara da operasyonlar düzenlendi. Emniyet güçleri, çocukları temel eğitimden alıkoyarak radikal ideolojiler doğrultusunda eğitmeye çalışan çok sayıda kişiyi gözaltına alarak bu karanlık ağa büyük bir darbe indirdi.