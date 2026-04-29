Güngören'de 14 Ocak tarihinde hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesine, bir mesajlaşma uygulaması üzerinden tehdit mesajları gönderildiği tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine emniyet ve adli makamlar harekete geçti.

Olayla ilgili olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kimlik tespit işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, aileye yönelik tehdit mesajlarını gönderen şahsın M.A. olduğu belirlendi.

MERSİN'DE GÖZALTINA ALINDI

Kimliği ve bulunduğu adres tespit edilen şüpheli M.A., Mersin'in Tarsus ilçesinde emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, incelenmek üzere şüpheliye ait dijital materyallere de el konulduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.