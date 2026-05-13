SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan tutuklu sanık Kazıcı ile salonda bulunan müşteki anne Gülhan Ünlü, baba Cüneyt Çağlayan ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Beyanında yaşadığı süreci anlatan Gülhan Ünlü, kendisine gönderilen tehdit mesajlarına dikkat çekerek, "Oğlunun bana 40 bin lira borcu var. Borcu 48 saat içinde ödemezseniz sizi öldüreceğim" şeklinde mesajlar atıldığını, evine yemek siparişi getiren kuryeler, itfaiye ve polis ekipleri geldiğini anlattı.

MÜŞTEKİLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Son sözünde pişman olduğunu dile getiren sanık Kazıcı ise müştekilerden özür dileyerek herhangi bir örgütle bağlantısının bulunmadığını savundu.

TOPLAM 6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, “nitelikli yağmaya teşebbüs” suçundan 4 yıl 2 ay, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verirken, “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan da 2 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Bu suç yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmedildi.

'KANUNDA DEĞİŞİKLİK İSTİYORUZ'

Duruşma sonrası açıklama yapan anne Gülhan Ünlü, yaşadıkları sürecin kendileri için ağır olduğunu belirterek, "İnfaz kanununda değişiklikler istiyoruz. Bundan sonra çocuklarımızı koruyacak bir yasa çıksın istiyoruz. Bizim yavrularımızı da koruyacak bir madde olmasını istiyoruz. Emsal karar bekliyoruz. Hiçbir aile mağdur olsun, kimse bu acıları yaşasın istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'CAYDIRICILIK AÇISINDAN ÖNEMLİ'

Ailenin avukatı Mehtap Yılmaz ise verilen kararı değerlendirdiği açıklamasında, hükmün caydırıcılık açısından önemli olduğunu ve benzer mağduriyetlerin önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Savcılık iddianamesinde ise sanığın, sahte kimlik ve farklı hesaplar üzerinden aileye tehdit mesajları gönderdiği, internet üzerinden kişisel bilgileri ele geçirdiği ve çeşitli asılsız ihbarlarla aileyi hedef aldığı yönündeki tespitlere yer verildi.