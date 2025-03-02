ATM’lerde mevcutta bulunan güvenlik kameraları, kullanıcıların yüzünü tespit ederek kimlik doğrulama işlemi yapabilecek. Fakat bu yeni sistemde yüzün net bir şekilde algılanması gerekiyor.

Sistem, yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojileriyle düzenlenecek. Kullanıcıların yüzünün açık olup olmadığı otomatik olarak tespit edilecek. Eğer kamera yüzü tanımlayamazsa, işlem yapılamayacak.

Uzmanlar sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mevcut kameralar, fiziksel tehditleri belirlemek için tasarlanmış olsa da yeni düzenleme ile doğrudan kullanıcıyı görecek özel kameralar ATM’lere yerleştirilecek.

Yapay zeka destekli bu sistemler, stres altındaki yüz ifadelerini, maske kullanımını ve anormal durumları tespit etme yetisine sahip olacak.

Yeni yüz tanıma sisteminin güvenliğini sağlamak için üst düzey yapay zeka teknolojileri kullanılacak. Özellikle saldırganların yapay zekayı kandırarak fotoğraf veya video ile ATM sistemini yanıltmasını engellemek için gelişmiş güvenlik önlemleri alınacak.

Buna göre,

Lazer ile göz çukuru derinliği ölçümü yapan kameralar kullanılabilir. ATM’nin aldığı görüntünün canlı bir kişiye mi yoksa fotoğrafa mı ait olduğunu algılayan sistemler devreye alınabilir.

Eklenen her güvenlik önlemi, işlemlerde küçük gecikmelere sebep olabilir. Fakat siber güvenlik uzmanlarına göre bu sistem büyük bir zaman kaybı yaratmayacak.

Tıpkı mobil bankacılığa girişte yapılan güvenlik fotoğrafı gibi, ATM’lerde de basit bir güvenlik hareketi doğrulaması dahil edilebilir. Örneğin, ATM kullanıcısından başı belirli bir açıyla çevirmesi veya göz kırpması istenerek kimlik doğrulama sürecine hız verilebilir.

Son senelerde bankalar, fiziki kredi kartı yerine mobil uygulamalar üzerinden QR kod ile para çekme ve ödeme işlemlerine yönelmeye başladı. Bu yöntem, kredi kartı kopyalama ve gasp risklerini ortadan kaldırarak daha güvenli bir bankacılık deneyimi veriyor.

Özellikle shoulder surfing (omuz sörfü) saldırıları, yani ATM’de şifre girerken kötü niyetli kişilerin kart bilgilerini ele geçirmesi gibi tehditler QR kod işlemleriyle minimize ediliyor.