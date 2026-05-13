Güvenliği uzmanları, ATM üzerinden nakit çekim işlemi sonrası alınan makbuzların kişisel veri güvenliği açısından risk oluşturabileceği konusunda kullanıcıları uyardı.

Click platformunda yer alan habere göre, ATM işlemlerinin ardından otomatik olarak basılan bilgi fişleri yani makbuzlar dolandırıcıların hedefi haline gelebilir. Birçok kullanıcının alışkanlık gereği onay verdiği makbuz yazdırma seçeneği, kritik finansal verilerin açığa çıkmasına neden olabiliyor.

BAKİYENİZ VE BİLGİLERİNİZ RİSK ALTINDA OLABİLİR

Uzmanlar, söz konusu kağıt parçalarının kullanılabilir bakiye ve hesapla ilgili diğer hassas verileri içerdiğini belirtti. Bu bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi durumunda, dolandırıcılık faaliyetlerine zemin hazırlanabileceği vurgulandı. Bankalar, bu tür güvenlik risklerini minimize etmek amacıyla bakiyelerin fiziksel makbuz yerine sadece ATM ekranından veya mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kontrol edilmesini tavsiye etti.

"İMHA ETMEYİ" UNUTMAYIN UYARISI YAPILDI

Güvenlik birimlerinin açıklamalarına göre, makbuza ihtiyaç duyulan durumlarda işlem bittikten sonra bu belgelerin "verilere ulaşılamayacak şekilde tamamen imha edilmesi" gerekiyor. Uzmanlar ayrıca şu temel güvenlik önlemlerine dikkat çekiyor:

PIN kodu girilirken klavyenin el ile kapatılması.

ATM üzerinde şüpheli bir aparat olup olmadığının kontrol edilmesi.

Yardım teklif eden yabancılara karşı mesafeli olunması.

"GÖRÜNMEZ İP" YÖNTEMİNE DİKKAT

Öte yandan "görünmez ip" (invisible thread) yöntemiyle ilgili uyarılar da sürüyor. Bu yöntemde suçlular, kart yuvasına yerleştirdikleri ince naylon iplerle kartın içeride sıkışmasını sağlıyor. Kullanıcı kartını geri alamayıp ATM başından ayrıldıktan sonra, suçlular sıkışan kartı çıkararak ele geçiriyor.

Uzmanlar, kartın ATM tarafından yutulması veya teknik bir sorunla karşılaşılması durumunda, olay yerinden ayrılmadan ve üçüncü şahıslardan yardım almadan doğrudan ilgili bankanın çağrı merkeziyle iletişime geçilmesi gerektiğini hatırlattı.