Çoğu kullanıcı, ATM kartını yuttuğunda cihazın bozulduğunu düşünür. Oysa modern ATM’ler, bankacılık sisteminin en uçtaki koruyucuları gibi çalışır. Kartın iade edilmemesi, çoğu zaman cihazın bir hata yapmasından değil, şüpheli bir durumu sezip kartı "güvenli bölgeye" almasından kaynaklanır.

ATM'LER NEDEN KARTI YUTUYOR?

ATM’nin kartınızı yutma kararı almasının arkasında yatan temel mantık riski durdurmaktır. İşte o sebeplerden en yaygın olanları:

Süre Aşımı (Unutkanlık Faktörü): İşleminiz bittikten sonra ATM kartınızı geri verir ve bir bip sesiyle sizi uyarır. Eğer yaklaşık 20-30 saniye içinde kartı yuvasından çekmezseniz, ATM "kullanıcı kartını unuttu, başkası almasın" diyerek kartı içeri çeker.

Üst Üste Yanlış Şifre: Şifrenizi üç kez yanlış girdiğinizde, ATM kartın yasal sahibi olup olmadığınızdan "şüphe duyar". Kartın kötü niyetli kişilerin eline geçmiş olma ihtimaline karşı kartı bloke ederek alıkoyar.

İptal veya Kayıp Bildirimi: Eğer kartınız için daha önce "kayıp/çalıntı" ihbarı yapıldıysa ve o kartla işlem yapılmaya çalışılıyorsa, sistem kartı anında yutar.

Manyetik Hasar ve Teknik Uyarı: Kartın üzerindeki çip veya manyetik şerit ağır hasar görmüşse, ATM okuma hatası yaparak işlemi tamamlayamaz ve güvenlik gereği kartı dışarı bırakmak yerine içerideki hazneye aktarır.

KARTINIZ YUTULDUĞUNDA PANİK YAPMAYIN

Eğer kartınız ATM’nin içinde kaldıysa, sakinliğinizi koruyarak şu adımları izlemelisiniz:

Cihazın Başından Ayrılmayın: Bazı durumlarda teknik bir takılma yaşanabilir. 1-2 dakika boyunca ekranı takip edin.

Şüpheli Aparat Kontrolü: Kart giriş yuvasında (skimmer dediğimiz) fazladan bir parça olup olmadığını kontrol edin. Eğer bir düzenek varsa hemen polise ve bankaya haber verin.

Anında İptal/Bildirim: Bankanızın çağrı merkezini ATM’nin başındayken arayın. "Kartım yutuldu" kaydı oluşturun veya mobil uygulama üzerinden kartınızı geçici olarak işleme kapatın.

"YUTULAN KARTI GERİ ALABİLİR MİYİM?"

Eski dönemlerde banka şubesi içindeki ATM'ler kartı yuttuğunda, şube görevlileri akşam saatlerinde kasayı açıp kartı iade edebiliyordu.

Ancak güncel güvenlik prosedürleri gereği, ATM'nin yuttuğu kartlar genellikle imha edilir veya banka merkezine gönderilir. Bu yüzden en güvenli yol, yeni bir kart talep etmektir.

Yeni kartınız gelene kadar nakit ihtiyacınızı bankaların mobil uygulamalarındaki QR Kod ile Para Çekme özelliğini kullanarak giderebilirsiniz.