Sosyal medya platformu TikTok'ta yaptığı canlı yayınlar ve dans videolarıyla dikkat çeken fenomen Selda, bu kez dolandırıcılık iddialarıyla gündeme geldi. Star TV’de yayınlanan Nur Viral ile Sen İstersen programına katılan mağdurlar, Selda ve çevresindeki isimler tarafından dolandırıldıklarını öne sürdü.

''GÜLÜME GÜL YOLLADIM 2 MİLYONUM GİTTİ''

Programa katılan Gökmen Bey, Selda adlı sosyal medya fenomenine canlı yayınlar sırasında “TikTok” üzerinden yüksek miktarlarda hediye gönderdiğini ve bu süreçte yaklaşık 2 milyon lira kaybettiğini iddia etti. Gökmen Bey, “Dragon yolladım, milyonlarım gitti. Ben hakkımı istiyorum, 5-6 icra dosyam var” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

''ZARARIMIZ GİDERİLSİN''

Gökmen Bey’in oğlu Mert ise canlı yayında yaptığı açıklamada, “Evlilik vaadiyle insanları dolandıramazsınız, zararlarımız giderilsin” diyerek tepkisini dile getirdi.

YARDIM İSTEDİ 600 BİN TL YOLLADI

Yayına bağlanan bir başka mağdur Yılmaz Bey de Selda’nın ablası olduğu iddia edilen Serap isimli kişi tarafından dolandırıldığını ileri sürdü. Yılmaz Bey, “Canlı yayında yardım istediler, 600 bin TL gönderdim” dedi.

''5.5 MİLYON LİRA KAYBETTİ''

Bir diğer mağdur Aydın Bey ise yaklaşık 3 ay boyunca süren iletişimde hediye göndererek toplamda 5,5 milyon lira kaybettiğini öne sürdü. Aydın Bey, “Yayında oynayıp bana hediye at. Seninle evleneceğim deyip ayıcık istiyordu, bende hediye atıyordum. Hep telefondan görüşüyorduk.3 ayda 5 buçuk milyonum gitti. Şikayetçi oldum, bir şey çıkmadı.” ifadelerini kullandı.

''DRAGON YOLLADIM 70 BİN LİRAM GİTTİ''

Mağdurlardan Cemal Bey ise “Dragon yolladım 70 bin liram gitti. Arkadaş olduğumuzu sanıyordum ama değilmişiz” diyerek yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

İddialara ilişkin Selda cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili hukuki süreçlerin devam ettiği ve karşılıklı davaların açıldığı belirtildi.



Gökmen Çöl ve TikTok fenomeni Selda arasında yaşanan olaylar Müge Anlı'nın programında da konu edilmişti. Canlı yayınlarda yaşanan bu gelişmeler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.