Audi, otomotiv dünyasındaki köklü değişim rüzgarına uyum sağlayarak stratejik bir karar imza attı. Alman devinin en ulaşılabilir modelleri olarak bilinen A1 ve Q2 için üretim bandında yolun sonu göründü. Marka, bu hamleyle odağını içten yanmalı uygun fiyatlı araçlardan tamamen elektrikli giriş seviyesi modellere kaydırıyor.

2 MODEL İÇİN VEDA VAKTİ

Audi’den yapılan son açıklamaya göre, markanın kompakt SUV sınıfındaki temsilcisi Q2’nin Ingolstadt tesisindeki üretimi önümüzdeki Nisan ayında resmi olarak sona erecek. 2016 yılından bu yana yaklaşık 887 bin adetlik satış rakamına ulaşan Q2, premium algıyı küçük boyutlarla birleştiren kullanıcıların favorisiydi.

Benzer bir veda haberi de küçük sınıfın iddialı modeli A1’den geldi. 2010 yılında yola çıkan ve bugüne kadar 1.3 milyon adetten fazla teslimat gerçekleştiren A1, İspanya’daki Martorell tesisinden çekilmeye hazırlanıyor. Özellikle Avrupa pazarlarında yüksek satış rakamlarına ulaşan bu iki modelin yerini alacak olan yeni isim ise şimdiden belli oldu.

YERLERİNE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR GEÇECEK

A1 ve Q2’nin üretimden kalkmasıyla boşalan "giriş seviyesi" koltuğu, 2026 sonbaharında tanıtılacak olan tamamen elektrikli A2 e-tron ile dolacak. Audi, markaya en düşük maliyetle giriş yapma imkanı tanıyan bu noktayı artık içten yanmalı motorlarla değil, elektrik gücüyle tanımlayacak.

Yıllar sonra geri dönen "A2" ismi, Audi tarihinde 1999-2005 yılları arasındaki verimlilik odaklı mirasıyla biliniyor. Yeni nesil A2 e-tron, bu mirası elektrikli döneme taşıyarak markanın yeni başlangıç modeli olacak. Teknik detayları henüz paylaşılmayan aracın üretimi Almanya’daki Ingolstadt tesisinde gerçekleştirilecek.