Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir iş yerine giren şüpheli, içeriden çaldığı parçaları deponun dışına attıktan sonra iş yerinden çıkarak götürdü. Sabah iş yerine gelen işletme sahibi, yaklaşık 3 bin liralık zarar olduğunu fark ederek polise başvurdu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin P.F. (19) olduğunu belirledi. Şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.