Yeşilkent Mahallesi, G-710 Sokak’taki sitenin otoparkına park edilen bisiklet çalındı. Şikayet üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otoparktaki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. İnceleme sonucu bisikleti yabancı uyruklu S.S.’nin (22) çaldığı belirlendi. Şüpheli S.S., kısa sürede gözaltına alınırken çaldığı bisiklet sahibine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
