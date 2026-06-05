Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ambarlı Mahallesi'nde sokak aralarında uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeyi takibe alan ekipler, sokakta şüpheli hareketler sergileyen Y.A. (35) isimli kadını izlemeye aldı. Kısa süre sonra kadının yanına motosikletli ve yemek kuryesi çantalı bir kişinin yaklaştığı, kadını sokağın sonuna götürerek burada bir paket teslim ettiği görüldü.

Suçüstü yapmak için harekete geçen polisi fark eden şüpheliler kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sırasında motosikletin devrilmesi sonucu alıcı Y.A. ve satıcı A.Ş. (31) yakalandı. Bu sırada şüpheli kadının, satın aldığı uyuşturucu paketini yere atarak kurtulmaya çalıştığı görüldü.

GÜVENLİK KAMERALI ÖNLEM

Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü A.Ş.'nin, uyuşturucu ticareti yapmak için oturduğu evin dışında ikinci bir daire daha kiraladığı tespit edildi.

Şüphelinin, polisin olası baskınlarını önceden görebilmek amacıyla kiraladığı evin çevresine güvenlik kameraları yerleştirdiği ortaya çıktı.

POLİSTEN KURYE TAKTİĞİ

Güvenlik kameralarına yakalanmamak ve şüphelinin içerideki delilleri yok etmesini engellemek isteyen polis, zekice bir yöntem kullandı.

Nöbetçi savcılıktan alınan izinle adrese giden ekiplerden bir polis memuru, kurye kılığına girerek dairenin kapısını çaldı.

Kapının açılmasıyla içeri giren ekipler, evde geniş çaplı arama yaptı. Evde yapılan aramalarda; satışa hazır vaziyette şeffaf klipsli 8 poşet içerisinde toplam 125,68 gram eroin, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ve cep telefonu ele geçirildi.

SATICI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden, 3 suç kaydı bulunan satıcı A.Ş. ve 8 suç kaydı bulunan alıcı Y.A. adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.