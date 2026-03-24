Hırsızlık, dün saat 20.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen biri bebek arabalı, diğeri pazar arabalı 4 kadın, mağaza önünde askıda sergilenen çocuk kıyafetlerine yaklaştı. Kadınlar, mağazada beğendiği 5-6 takımı pazar arabasına doldurup uzaklaştı. Yaklaşık bin 500 lira tutarındaki bebek takımı hırsızlığı, ürünlerin yerinde olmadığı fark edilince kamera kayıtlarının incelenmesi üzerine ortaya çıktı. İş yeri sahipleri, bir süre önce yine benzer bir hırsızlık yaşandığını söyledi.

