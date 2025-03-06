İnsan Kaynakları platformu Remote tarafından yapılan araştırma, yedi Avrupa ülkesinin dünyanın en iyi iş-yaşam dengesi sunan ilk on ülke arasında yer aldığını ortaya koydu. Araştırma, maaş ve hayat pahalılığına odaklanmak yerine, çalışanların yaşam kalitesini etkileyen sosyal hakları inceledi.

Sıralamada 23 basamak birden yükselen İrlanda, bu büyük sıçramayı özellikle 2024’te yürürlüğe giren daha kapsamlı iş göremezlik ödeneği ve kamu güvenliği puanının yüksek olmasına borçlu. Ülke ayrıca saat başına 13,44 euro ile Avrupa’nın en yüksek asgari ücretlerinden birine sahip.

İZLANDA VE DANİMARKA DA ZİRVEDE

Listenin ikinci sırasında yer alan İzlanda, 38 günle Avrupa’daki en uzun yasal yıllık izinlerden birine sahip olması, yüzde 100 iş göremezlik ödeneği ve yüksek mutluluk endeksi puanı sayesinde üst sıralara yerleşti. Ayrıca yüzde 93 LGBT kapsayıcılığı oranı ile dikkat çekiyor.

Üçüncü sırada bulunan Danimarka, haftalık ortalama 33,91 saatlik çalışma süresiyle Avrupa’daki en kısa iş haftalarından birine sahip. Ülkede bazı sektörlerde dört günlük çalışma haftası testleri uygulanıyor ve bu modelin başarısı dikkat çekiyor.

BELÇİKA VE İSPANYA İLK 5'TE

Belçika, yakın zamanda iş göremezlik ödeneği politikasını güncellemesiyle ilk 10’a girmeyi başardı ve dördüncü sırada yer aldı. İspanya ise 36 gün yasal yıllık izin ve yüzde 100 doğum izni ücreti sağlayarak ilk 10’daki tek Güney Avrupa ülkesi oldu.

Araştırma, uzun çalışma saatlerine sahip ülkelerin iş-yaşam dengesi açısından alt sıralarda yer aldığını gösteriyor. Karadağ, haftalık 43,3 saatlik çalışma süresiyle listenin en altlarında bulunuyor. Sırbistan ve Moldova da uzun çalışma saatleri nedeniyle düşük sıralarda yer aldı.

İlginç bir şekilde, Balkan ülkeleri doğum izni açısından en uzun süreleri sunsa da, iş-yaşam dengesi endeksinde düşük sıralarda yer alıyor. Bulgaristan, Bosna-Hersek ve Arnavutluk en uzun doğum izni süresine sahip ülkeler arasında bulunmasına rağmen, çalışan refahı açısından zayıf kaldı.

Öte yandan, Almanya, Belçika, Portekiz ve Slovenya gibi üst sıralarda yer alan bazı ülkeler ortalama olarak en kısa doğum iznine sahip olmalarına rağmen iş-yaşam dengesi açısından başarılı oldu.