Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatlandırma Komisyonu, Avrupa'da tarımsal üretimde yasaklı olan 'etofenprox + pyriproxyfen' karışımının Türkiye'deki tarım ürünlerinde kullanılmasını reddederken, idari süreçlerin ardından söz konusu maddeler için ruhsat onayı çıktı.

Tarımdan Haber'den Sadettin İnan'ın haberine göre, gelişmiş ülkelerde yalnızca köpeklerde pire ve kene kontrolü amacıyla kullanılan bileşenlerin Türkiye’de kiraz, şeftali, bağ ve pamuk gibi tarımsal ürünlerde kullanımına izin verildi.

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Pyriproxyfen tek başına dut kabuklu biti, armut psillidi ve unlu bit gibi zararlılara karşı etkili. Ancak Etofenprox ile karıştığında aktif madde miktarı birim alanda 5 gramdan 15 grama çıkarılıyor. Bu durum, pestisit kalıntısı riskini artırarak çevre ve halk sağlığı açısından büyük tehdit oluşturuyor.



Bakanlığın yıllardır teşvik ettiği biyolojik ve biyoteknik mücadele politikaları, bu karışımla ciddi darbe alacak. Entegre mücadelede zirai ilaç, en son çare olarak ve çevreye, yararlı böceklere en az zarar veren ürünlerden seçiliyor. Ancak bu ruhsatla birlikte, geniş spektrumlu ve etkisi daha ağır bir ilaç doğrudan stratejik ihracat ürünlerine uygulanabilecek.

ÖNCE REDDEDİLDİ, SONRA RUHSAT VERİLDİ

Özellikle bağda unlu bitlere karşı halen biyolojik ve biyoteknik mücadele yürütülmesine rağmen, dünyada hayvan sağlığında kullanılan bu karışımın Türkiye’de üzüm, kiraz, şeftali ve pamukta ruhsat alması, ekosistem dengesi açısından büyük soru işaretlerini gündeme getirdi.

Üstelik bu karışımın komisyonda ilk değerlendirmede reddedildiği, ancak daha sonra ruhsat alması dikkat çekti. Türkiye’nin ihracat ürünlerinin pestisit kalıntısı nedeniyle sınırdan döndüğü bir dönemde, böyle bir kararın alınması “hangi teknik gerekçeyle” sorusunu