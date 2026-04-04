Rusya'nın olası bir saldırısına karşı savaş hazırlıklarını hızlandıran Almanya 17 ile 45 yaş arasındaki erkeklerin yurt dışına çıkışına yönelik yeni yasal düzenlemeler getirdi.

Almanlar 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren askeri modernizasyon yasası kapsamında kalıcı hale getirilen yeni düzenlemeyle, uzun süreli yurt dışı çıkışları için askeriyeden resmi izin almak zorunda.

Alman gazetesi Berliner Zeitung'un 3 Nisan tarihli haberine göre, eğitim, iş veya seyahat amacıyla üç aydan fazla yurt dışında kalmayı planlayan bireylerin ayrılmadan önce bir Alman Ordusu (Bundeswehr) Kariyer Merkezi'nden onay alması gerekiyor.

Daha önce yalnızca doğrudan bir saldırı veya savunma durumu gibi yüksek tehdit dönemlerinde uygulanan bu yasa, artık barış zamanı ve normal koşullar için de geçerli kılındı.

Federal Savunma Bakanlığı sözcüsü, düzenlemenin temel amacının ihtiyaç halinde askerlik hizmetinden sorumlu olanların güvenilir ve inandırıcı bir dökümünü tutmak olduğunu belirtti.

Bu seyahat izni sistemi, federal hükümetin mevcut 184 bin olan asker sayısını 2035 yılına kadar 255 bin ile 270 bin arasına çıkarma yönündeki kapsamlı stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

Hükümetin askeri kapasiteyi artırma girişimi doğrultusunda, 2008 ve sonrasında doğan tüm genç erkeklerin askerlik yapma isteklerine dair bir anketi doldurması zorunlu hale getirilirken kadınlar için bu süreç gönüllülük esasına dayandırılıyor.

Estonya Güvenlik Bilimleri Akademisi İç Güvenlik Enstitüsü Direktörü Erkki Koort, Almanya'nın Avrupa'nın lojistik ve stratejik kalbi olması nedeniyle Rusya için Baltık devletlerinden daha mantıklı bir hedef teşkil ettiğini savunduç

Koort, NATO'yu zayıflatmak isteyen bir odağın öncelikle merkeze darbe indirmesi gerektiğini belirterek Almanya'nın stratejik konumu ve barındırdığı Rusça konuşan nüfus gibi faktörlerin ülkeyi savunmasız kıldığını vurguladı.