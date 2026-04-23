S&P Global tarafından derlenen Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Nisan ayında bir önceki aydaki 50,7 seviyesinden 48,6’ya geriledi. Büyüme ile daralmayı birbirinden ayıran 50 eşik değerinin altına düşen endeks için analistler 50,1 seviyesinde daha sınırlı bir düşüş öngörüyordu.

ÜLKEDEN ÜLKEYE VERİLER DEĞİŞİYOR

Ekonomik eğilim, bölgenin lokomotif güçlerinde farklılık gösterdi. Almanya'da sanayi sektörü dirençli kalırken, hizmetler sektöründe sert bir çöküş yaşandı. Fransa'da ise imalat sektörü 2022'den bu yana en güçlü performansını sergileyerek beklentileri aşsa da, hizmet sektöründeki gerilemeye engel olamadı. Bölge genelinde fiyat baskıları artmaya devam ediyor.

"POLİTİKA YAPICILAR İÇİN BÜYÜK BİR BAŞ AĞRISI"

S&P Global Market Intelligence Baş Ekonomi Ekonomisti Chris Williamson, yaptığı açıklamada bölgenin zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Euro Bölgesi, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle derinleşen ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya; bu durum politika yapıcılar için büyük bir baş ağrısı teşkil ediyor. Giderek yaygınlaşan arz kıtlığı, önümüzdeki haftalarda fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırırken büyümeyi daha da dizginleme tehdidi oluşturuyor."

AVRUPA MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ ÇIKMAZI

Verilerdeki sürpriz zayıflık, bu ayki toplantısında faiz oranlarına dokunmaması beklenen Avrupa Merkez Bankası'nı (ECB) endişelendiriyor. Enflasyonun yüzde 2 hedefinin çok üzerine çıkmasına rağmen, yetkililer fiyatlardaki bu şokun ne kadar kalıcı olacağına dair daha fazla veri bekliyor. Piyasalar ise yıl sonuna kadar iki faiz artışı yapılacağını fiyatlıyor.

ENERJİ MALİYETLERİ ÜRETİMİ BASKILIYOR

Enflasyondaki yükselişin arkasındaki temel neden olan yüksek enerji maliyetleri, çatışma öncesi ivme kazanması beklenen üretimi de baskılıyor. Özellikle Almanya öncülüğünde savunma ve altyapı alanında yapılan yüz milyarlarca euroluk harcamaların darbeyi yumuşatması beklenirken, bazı hükümetler fırlayan akaryakıt fiyatlarına karşı destek paketlerini devreye sokuyor.

EKONOMİK GÖRÜNÜMDE KARAMSARLIK HAKİM

Williamson, iş dünyasındaki karamsarlığın güven endeksini 2022 sonundan bu yana en düşük seviyeye çektiğini belirtti. Tüketici güveninin de benzer bir darbe aldığı gözlemleniyor. İmalat sektöründeki görece iyi performansın ise yanıltıcı olabileceği uyarısında bulunan Williamson, bu büyümenin şirketlerin fiyat artışları ve arz sıkıntısı öncesi stok yapma çabasından kaynaklandığını ifade etti.

PANDEMİ SONRASI EN BÜYÜK MALİYET ARTIŞI

Enflasyona değinen Williamson, girdi maliyetleri ve satış fiyatlarının sadece enerji kaynaklı değil, emtia fiyatlarındaki geniş çaplı artış ve arz-talep dengesizliği nedeniyle sıçradığını söyledi. Ekonomist, "COVID-19 pandemisini hariç tutarsak, bu durum 2000 yılından bu yana kaydettiğimiz en büyük maliyet baskısı artışıdır" dedi.

Ekonomik trendleri ve kırılma noktalarını erkenden göstermesi bakımından piyasalar tarafından yakından takip edilen PMI verilerinde, İngiltere’nin de 50 seviyesinin altına gerilemesi beklenirken, ABD endeksinin büyüme bölgesinde kalacağı öngörülüyor.