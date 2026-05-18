İrlanda merkezli havacılık devi Ryanair Holdings Plc, fiyatı sabitlenemeyen (hedge) yakıt fiyatlarının mevcut seviyelerde kalması durumunda bu yıl ciddi maliyet baskılarıyla karşı karşıya kalacağını açıkladı. Şirket, 2027 mali yılı için birim maliyetlerin orta tek haneli bir oranda artabileceğini öngörüyor.

Havayolu bu yılki yakıt ihtiyacının yüzde 80’ini varil başına 67 dolardan sabitleyerek kendisini korumaya alsa da geri kalan yüzde 20’lik açığın piyasadaki fiyat artışlarından doğrudan etkilendiğini belirtti.

BELİRSİZLİK NEDENİYLE KAR TAHMİNİ YAPILAMIYOR

Ryanair yönetimi yakıt fiyatlarındaki aşırı oynaklık ve Orta Doğu’daki çatışmaların ne kadar süreceğine dair belirsizlikler nedeniyle mevcut aşamada sağlıklı bir kar tahmini paylaşmanın "henüz çok erken" olduğunu vurguladı.

Şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Neil Sorahan yaptığı açıklamada, havayolunun yakıt faturasının "birkaç yüz milyon" euro arttığını ifade etti ancak kesin bir rakam vermekten kaçındı.

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE KÜRESEL ENERJİ KRİZİ

Orta Doğu’daki savaşın enerji maliyetlerini yukarı çekmesi Avrupa genelindeki havayolu şirketlerinin bilançolarını sarsmaya devam ediyor.

Ryanair’in rakiplerinden British Airways’in sahibi IAG SA’nın yakıt faturası yaklaşık 2 milyar euro, Deutsche Lufthansa AG’nin ise 1,7 milyar euro artış gösterdi.

Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar nedeniyle seyahat sezonunun zirvesinde yakıt tedarikine dair endişeler sürse de Ryanair, ABD, Norveç ve Batı Afrika’dan gelen akış sayesinde Avrupa’daki stokların yeterli düzeyde olduğunu belirtti.

EK VERGİLER VE BAKIM GİDERLERİ YOLDA

Şirketin maliyet kalemlerini sadece yakıt etkilemiyor. Ryanair bu yıl Avrupa Birliği çevre vergilerinin 300 milyon euro ek yük getirmesini bekliyor. Ayrıca şirket, personel maaşlarında yapılan önemli artışların, yaşlı jetlerin bakım maliyetlerinin, CFM Leap motorları için planlanan teknik servis ziyaretlerinin de giderleri artıracağını duyurdu.

YILLIK KAR BEKLENTİLERİ AŞTI

Tüm maliyet baskılarına rağmen Ryanair, geçtiğimiz mali yılı güçlü rakamlarla kapattı. Şirketin istisnai kalemler hariç vergi sonrası yıllık karı, 2,13 ile 2,23 milyar euro olan hedef aralığını aşarak 2,26 milyar euro olarak gerçekleşti. Havayolunun toplam geliri ise bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 15,5 milyar euroya ulaştı.