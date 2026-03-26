Günce yapılan bir araştırmada, Avrupa’nın popüler tatil destinasyonlarındaki turist yoğunluğunu mercek altına aldı. Uluslararası ziyaretçi sayısının yerel nüfusa oranlandığı verilerde, özellikle beş şehirde turist sayısının yerel halkın sayısını katladığı görüldü.

DUBROVNİK'TE REKOR SEVİYE

Listenin birinci sırasında, popüler kültürdeki yeriyle (Game of Thrones) bilinirliği artan Hırvatistan’ın Dubrovnik şehri yer alıyor. 40 bin kişilik bir nüfusa sahip olan tarihi kente geçtiğimiz yıl 6,5 milyon turist giriş yaptı. Bu rakamlar, şehirde her 100 yerel sakin başına 16.250 turist düştüğünü gösteriyor, yani her 1 sakine yaklaşık 162,5 turist düşüyor.

İZLANDA VE İTALYA TAKİP EDİYOR

İzlanda’nın başkenti Reykjavik, 140 binlik nüfusuna karşılık ağırladığı 7,4 milyon ziyaretçi ile listenin ikinci sırasına yerleşti. Şehirde her 100 kişi başına düşen turist sayısı 5.286 olarak kaydedildi.

Listenin üçüncü sırasında yer alan İtalya’nın ikonik kenti Venedik ise 250 binlik nüfusuyla 10,6 milyon turist ağırladı. Kanal turizmi ve mimarisiyle öne çıkan kentte, her 100 yerel sakine 4.240 uluslararası ziyaretçi düşüyor.

2025 VERİLERİYLE CENEVRE VE PORTO

Araştırmada 2025 yılı verileriyle öne çıkan Cenevre (İsviçre), 200 bin nüfusuna karşılık 7,8 milyon ziyaretçiyle dördüncü sırada yer alırken; Portekiz’in Porto şehri 250 bin nüfusuna karşılık 7 milyon turist ağırlayarak beşinci oldu. Porto'da her 100 yerel sakin başına 2.800 turist düştüğü hesaplandı.

DÜNYA GENELİNDE TURİST YOĞUNLUĞU EN YÜKSEK OLAN ŞEHİR

Yapılan analiz sonucunda oluşturulan sıralama şu şekilde:

Dubrovnik, Hırvatistan

Reykjavík, İzlanda

Venedik, İtalya

Cenevre, İsviçre

Porto, Portekiz

Phuket, Tayland

Floransa, İtalya

Lizbon, Portekiz

Edinburgh, Birleşik Krallık

Atina, Yunanistan