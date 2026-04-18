Almanya, yerin 4 kilometre altında bulunan antik tuzlu su havzalarından lityum çıkarma potansiyelini incelemeye başladı. "RoLiXX" projesi kapsamında yürütülen araştırmalar, Avrupa’nın elektrikli araç üretiminde dışa bağımlılığını azaltabilecek devasa bir kaynağa işaret ediyor.

43 MİLYON TONLUK REZERV POTANSİYELİ

Kuzey Almanya Havzası’ndaki Rotliegend oluşumunda yapılan incelemeler, yaklaşık 300 milyon yıl yaşındaki kumtaşlarının içerisinde hapsolmuş sıcak ve tuzlu formasyon sularını ortaya çıkardı. İlk verilere göre bu havzalarda yaklaşık 43 milyon ton lityum karbonat çözünmüş halde bulunuyor. Rezervlerin derinliği yer yer 3 ila 5 kilometre arasında değişiyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK REZERVİ OLARAK KABUL EDİLİYOR

Eylül 2025’te Neptune Energy tarafından doğrulanan bu kaynaklar, dünyanın en büyük lityum rezervlerinden biri olarak kabul edilse de çıkarılma süreci ciddi teknik engeller barındırıyor. Uzmanlar, yüksek derinlikteki basınç ve sıcaklık farklarının, çıkarma esnasında mineral çökelmesine neden olabileceği konusunda uyarıyor.

Ekipman Riski:

Oluşabilecek katı tortuların boruları ve pompalama sistemlerini tıkama riski bulunuyor.

Ar-Ge Çalışmaları:

Bilim insanları, bu çökelmeyi önlemek ve çevresel etkileri minimuma indirmek için yüksek tuzluluğa dayanıklı özel ekstraksiyon yöntemleri üzerinde çalışıyor.