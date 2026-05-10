Avrupalı otomobil üreticilerinin Donald Trump’ın ithalat tarifeleri nedeniyle son bir yılda 8 milyar eurodan fazla maliyet yüküyle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Sektörün ABD ile ticaret savaşında yeni tırmanış ihtimaline hazırlandığı ifade edildi.

2025 yılı ile 2026’nın ilk üç ayını kapsayan veriler, Avrupa otomotiv sektörünün küresel ticaret savaşlarının merkezinde kaldığını ortaya koydu.

Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Stellantis ve Volvo Cars yöneticilerinin kamuya açık açıklamalarına dayanan hesaplamalar, gümrük vergisi artışlarının sektöre ağır bir darbe vurduğunu gösteriyor.

Geçen yıl 3 Nisan’da yüzde 2,5’ten yüzde 27,5’e çıkarılan, ardından Ağustos ayındaki anlaşmayla yüzde 15’e çekilen gümrük vergileri, dev şirketlerin karlılıklarını zorlamaya devam ediyor.

VOLKSWAGEN GRUBU'NDA REKOR MALİYET VE YENİDEN YAPILANMA

Volkswagen, yüksek tarifelerin uygulanmaya başlamasından bu yana yaklaşık 3,6 milyar euroluk maliyet açıklayarak Avrupa’daki otomotiv grupları arasında en büyük zararı gören şirket oldu. Volkswagen CFO’su Arno Antlitz, faaliyet ortamının ciddi şekilde kötüleştiğini belirterek, şirketin bu yıl yaklaşık 4 milyar euroluk ABD tarife maliyetiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Volkswagen yönetiminin mevcut iş modelinin köklü şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini savunduğu belirtildi. Öte yandan, Volkswagen Grubu bünyesindeki Audi’nin CFO’su Jürgen Rittersberger, olası yeni tarife artışlarının şirket üzerinde “önemli yük” oluşturacağını ifade etti.

SEKTÖR DEVLERİNDE MİLYAR EUROLUK FATURALAR KABARIYOR

Tarife maliyetleri sadece Volkswagen ile sınırlı kalmadı. BMW, ABD ve Çin’den Avrupa Birliği’ne yapılan ithalata yönelik vergiler de dahil olmak üzere toplam yaklaşık 2,1 milyar euro tarife maliyeti bildirdi. Mercedes-Benz yaklaşık 1,3 milyar euroluk, Stellantis ise yaklaşık 1,2 milyar euroluk maliyet açıkladı.

Stellantis’in ABD’ndeki güçlü üretim varlığı nedeniyle maliyetlerin önemli bir kısmının ABD-Meksika-Kanada ticaretinden kaynaklandığı vurgulandı. Sektör temsilcileri, Çin pazarındaki yoğun rekabet ve elektrikli araç dönüşüm maliyetlerinin zaten baskı yarattığı bir dönemde, bu vergilerin sorunları daha da ağırlaştırdığını ifade ediyor.

ABD İLE TEMMUZ AYI KRİTİK EŞİK: YÜZDE 25 TEHDİDİ

Donald Trump’ın bu ay Avrupa otomobillerine yönelik tarifeleri yeniden yüzde 25’e yükseltmekle tehdit etmesi, sektörde endişeleri artırdı. Trump’ın Avrupa Birliği’ni geçen yılki ticaret anlaşmasına uymamakla suçladığı ve ABD yönetiminin AB’ye anlaşmayı uygulaması için Temmuz başına kadar süre verdiği belirtildi.

Bernstein analistleri, Trump’ın yüzde 25 tarifesini uygulaması halinde Volkswagen, BMW ve Mercedes’in 2026’da ilave 2,6 milyar euroluk yükle karşılaşabileceğini hesaplıyor. Analist Stephen Reitman, üreticilerin tüm maliyeti tek başına üstlenmesinin zor olduğunu ve ek fiyat artışlarının satış hacimlerini düşürebileceğini belirtti.

ÜRETİCİLERİN ÇIKIŞ YOLU ARAYIŞI VE GELECEK STRATEJİLERİ

Şirketler bir yandan maliyetleri dengelemek için yeni önlemler üzerinde çalışırken, bir yandan da diplomatik ve stratejik hamleler değerlendiriliyor. Audi, ABD’li tüketicilerin talebine uygun geliştirilen yeni Q9 lüks SUV modelini piyasaya sürmeye hazırlanırken, modelin Bratislava’da üretilecek olması nedeniyle tüm ihracatın tarifelere tabi olacağı belirtildi.

Bu durum, Audi’nin tarifeleri aşmak amacıyla ABD’de üretim tesisi kurma ihtimalini değerlendirmesine neden olsa da henüz nihai bir karar alınmadı. BMW CEO’su Oliver Zipse ise ABD yönetimiyle anlaşma yapılması konusunda umutlu olduğunu ifade ederek, ABD’de üretim yapan şirketlere tarife indirimi sağlanmasını beklediklerini kaydetti.