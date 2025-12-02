İnfluenza A alt tiplerinden biri olan Avustralya'da ortaya çıkan ‘H3N2’ virüsü tüm dünyada tehdit oluşturmaya başladı. Klasik bir grip vakasına göre oldukça hızlı olan bu virüs, bazı risk gruplarında ağır semptomlara yola açabiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, bu virüsün ülkemize girmesinin zaman almayacağını belirterek bir an önce önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Hızla yayılan ve 7 mutasyon geçiren ‘H3N2’ virüsü Avrupa sık görülürken henüz ülkemizde başlamış değil. Prof. Dr. Tevfik Özlü ise "Önümüzdeki günlerde böyle bir salgın ülkemizde de başlayacak" diyerek virüs için ciddi uyarılar yaptı.

Prof. Dr. Özlü, H3N2’nin bilinen influenza A virüsünün mutasyona uğramış bir formu olduğunu belirterek, "Güney Yarım Küre’de başlayan grip dalgasının sorumlusunun H3N2 olduğu anlaşıldı. Avustralya’daki örneklerde yapılan incelemelerde virüsün farklı bölgelerinde yaklaşık yedi mutasyon tespit edildi. Bu değişiklikler, virüsün bulaşma hızını klasik grip virüsüne kıyasla artırmış durumda. Japonya ve İngiltere’deki vakaların önemli bir bölümünün de H3N2 kaynaklı olduğunu görüyoruz" dedi.

Özlü, virüsün şu an için daha ağır hastalık tablosu oluşturduğuna dair net bir bulgu olmadığını ancak yayılma hızının belirgin şekilde arttığını kaydetti.

TÜRKİYE'YE ULAŞMASI AN MESELESİ

Risk grubundaki kişilerin aşılanmasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, H3N2’nin kısa süre içinde Türkiye’de de görülme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Beş yaşından küçük çocuklarda ve 50 yaşın üzerindeki kişilerde grip virüsleri her zaman daha ağır seyrediyor. Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, bebekler ve çocuklar mutlaka korunmalı. Mevcut grip aşıları H3N2’ye karşı kısmen etkili olsa da mutasyonlar nedeniyle koruyuculuğu bir miktar zayıfladı. Buna rağmen aşılananların daha hafif hastalık geçirdiğini biliyoruz. Henüz Türkiye’de geniş çaplı bir influenza dalgası başlamadı ancak Avrupa’da hızla yayılıyor. Ülkemize ulaşması çok uzun sürmeyecek."

HASTA KİŞİLERLE TEMASTAN KAÇININ UYARISI

H3N2'nin semptomlarının diğer grip türleriyle büyük benzerlik gösterdiğini belirteN Prof. Dr. Özlü, , korunma yöntemlerine ilişkin "Aşılanmanın yanı sıra hastalık belirtileri taşıyan kişilerin kalabalık ortamlardan uzak durması, evde istirahat etmesi ve maske kullanması gerekiyor. Avrupa’da izole edilen vakaların çoğunu H3N2 oluşturuyor. Türkiye’nin Avrupa ile yoğun temasını düşünürsek, yakın zamanda bu virüsün ülkemizde de tespit edilmesi muhtemel." diyerek uyarılarda bulundu.

Sağlıklı bireylerin Ateş, öksürük, burun akıntısı, şiddetli halsizlik, geniz akıntısı olan kişilerden uzak durulması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Özlü, bunun korunma için en etkili yöntemlerden biri olduğunu aktardı.