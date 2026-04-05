Avrupa genelinde, özellikle Almanya, Fransa ve İngiltere’de hem taze hem de işlenmiş olarak büyük bir pazar payına sahip olan Frenk üzümü (Red Currant), gastronomi dünyasında stratejik bir ürün olarak kabul ediliyor. Pastacılık sanayisinden et soslarına, kozmetikten ilaç sektörüne kadar geniş bir kullanım alanı bulunan meyvenin kilogram fiyatı, Avrupa market raflarında 20 ile 30 Euro arasında alıcı buluyor.

DAMAK TADI FARKI ETKİLİYOR

Türkiye'nin iklim şartları Frenk üzümü yetiştiriciliğine uygun olmasına rağmen, meyvenin iç piyasadaki varlığı yok denecek kadar az. Bunun temel sebebi, Türk ve Avrupa damak kültürü arasındaki keskin farklılıklar olarak gösteriliyor:

Avrupa mutfağında meyve bazlı ekşi sosların et yemeklerinde kullanımı yaygın bir gelenekken, Türk mutfak kültüründe meyvenin yemeklerle buluştuğu alanların sınırlı olması, bu ürüne olan talebi baskılıyor.

ÜRETİM VAR AMA TALEP ÇOK AZ

Türkiye'de sınırlı sayıda üretici tarafından hobi amaçlı veya niş pazarlar için yetiştirilen Frenk üzümü, semt pazarlarında neredeyse hiç görülmüyor. Büyük zincir marketlerin egzotik meyve reyonlarında yüksek fiyatlarla yer bulan ürün, az tanındığı ve damak tadına uzak olduğu için tüketiciler tarafından evlere giren bir meyve olma özelliği taşıyamıyor.

Gıda mühendisleri ve ziraat uzmanları, meyvenin yüksek antioksidan değerine ve C vitamini deposu oluşuna dikkat çekse de, Türkiye'deki "sofralık meyve" algısı bu endüstriyel potansiyelin önüne geçiyor.