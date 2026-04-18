Avustralya ve Japonya, yaklaşık 6,5 milyar dolarlık savaş gemilerinin ilk 3'ünün teslimatı konusunda anlaştı.

Bu kapsamda, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ve Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro bir araya gelerek, yaklaşık 6,5 milyar dolar değerindeki savaş gemilerinin ilk 3'ünün teslimatı için anlaştı.

Bu kapsamda, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ve Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro bir araya gelerek, yaklaşık 6,5 milyar dolar değerindeki savaş gemilerinin ilk 3'ünün teslimatı için anlaştı.

Avustralya 5 Ağustos 2025'te, donanmasına yeni savaş gemileri inşa etmek üzere açtığı yaklaşık 6,5 milyar dolarlık ihaleyi Japonya'nın Mitsubishi Heavy Industries (MHI) şirketine verdiğini açıklamıştı.

Böylece MHI'nın Mogami sınıfı fırkateynleri, Almanya'nın Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) şirketine ait MEKO A-200 sınıfı gemilerini geride bırakarak ihaleyi kazanmıştı.

Anlaşma kapsamında Avustralya'nın yaşlanan ANZAC sınıfı fırkateynlerinin yerini alacak 11 yeni savaş gemisi inşa edilmesi öngörülüyor. Bu gemilerden ilk 3'ü Japonya'da üretilecek ve ilki 2030'da Avustralya donanmasında hizmete girecek, kalan 8 gemi de Avustralya'da inşa edilecek.