Evde uygulanan doğal yöntemler arasında sarımsak da bulunuyor. Bazı uygulamalarda bir diş sarımsak ezilip macun kıvamına getiriliyor ve doğrudan nasırlı bölgeye sürülüyor. Ardından bölge gazlı bez ya da bandaj yardımıyla kapatılıyor.

Bazı kişiler bu yöntemi gece boyunca uygulayıp sabah ayaklarını ılık suyla temizliyor. Sarımsağın içeriğinde bulunan doğal bileşenlerin sertleşen derinin zamanla yumuşamasına yardımcı olabileceği düşünülüyor.

NASIRLI BÖLGEYİ YUMUŞATMAYA YARDIMCI OLABİLİR

Sarımsak uygulamasından önce ayağın birkaç dakika ılık suda bekletilmesi, sertleşen derinin daha kolay yumuşamasını sağlayabiliyor. Uygulama sonrası ponza taşıyla hafif bakım yapanlar da bulunuyor.

Uzmanlar, nasırlı bölgenin sert şekilde kesilmemesi ve zorla soyulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Bilinçsiz müdahaleler ciltte tahrişe ve enfeksiyon riskine neden olabiliyor.

Özellikle diyabet ve dolaşım problemi bulunan kişilerin evde uygulanan yöntemlerde daha dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Uzun süre geçmeyen veya ağrıya neden olan nasırlarda ise uzman desteği öneriliyor.