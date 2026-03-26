Rapçi Vahap Canbay, Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği olay sonrası tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun ifadelerine sert sözlerle karşılık verdi. Gece Muhabiri Samet Aday'a konuşan Canbay, Kalaycıoğlu’nun “Kubilay, Vahap’ın ayak işlerini yapardı” iddiasını kesin bir dille reddetti.

''AYAKÇI DEĞİL, KARDEŞİMİZDİ''

Canbay, söz konusu iddialara tepki göstererek Kubilay Kaan Kundakçı’nın yakın çevresinden biri olduğunu vurguladı:

“Kubilay ayakçı değil, kardeşimizdi.”

''ALLAHTAN KORKUNUZ YOK MU?''

Olayın yaşandığı günün sabahına da değinen Canbay, birlikte vakit geçirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Olayın sabahında evdeydik, PlayStation oynadık. Çocuğa ‘ayakçı’ diyorlar. Allah’tan korkunuz yok mu sizin?”

'''O ÇOCUK SENİN ENGELLİ KARDEŞİNİ SIRTINDA TAŞIDI''

Açıklamasında duygusal ifadeler kullanan Canbay, Kundakçı’nın karakterine dikkat çekerek şunları söyledi:

“O çocuk senin engelli kardeşini sırtında taşıdı. Hiç mi ölüye saygınız yok? Düğünlerimize, cenazelerimize geldi. Seni İstanbul’dan Fethiye’ye tek başına götürdü.”

ACILI ANNE DE O SÖZLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan, Sabah'a konuşan Kubilay Kaan Kundakçı'nın annesi Ülker Kundakçı; Aleyna Kalaycıoğlu'nun ayakçı sözlerine çok üzüldüğünü belirtti ve şu sözleri ekledi:

"Aleyna kendini bir halt zannediyor ya hani kendini çok önemli bir vasfı olan birisi zannediyor. Çocuğum ona kardeşlik yapmış çocuğum ona eşlik yapmış gezdirmiş sen bir ayakçı ile aynı masada oturup yemek yer misin? Sen bir ayakçı ile bir tatile gider misin? Sen bir ayakçı ile birlikte bir alışveriş merkezinde oturup muhabbet eder misin? Bunu konuşurken ne düşündü acaba çok merak ediyorum. İnsan bu kadar kendini aşağılar mı benim gözümde çöp kadar değeri olmayan bir kadın o. Kadın da değil o şeytan gerçekten şeytanmış şu an oğlum da onu ne kadar seviyordu ablacığım diyordu. Aha sana ablanın yaptığı işte bu."

VAHAP'TAN SUÇ DUYURUSU

Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde sanıkların alınan ifadelerinin ve güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı’dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.