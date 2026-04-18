Aydın'ın Efeler ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırı olayı ölümle sonuçlandı. Olay, dün saat 18.00 sıralarında Ilıcabaşı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir besi çiftliğinde yaşandı. İddiaya göre; F.K. isimli şüpheli, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çiftlikte bulunan Mehmet Can Tülübaş’a tabancayla kurşun yağdırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalede durumunun ağır olduğu tespit edilen Tülübaş, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Tülübaş, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.
CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI
Olayın ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli F.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor.