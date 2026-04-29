Anayasa Mahkemesi’nin 64. kuruluş yıl dönümüyle üyeliğe seçilen Şaban Kazdal’ın yemin törenine Başkan Kadir Özkaya’nın başlıktaki hatırlatması damga vurdu. Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yüksek yargı mensupları katıldı.

'HAKİM YALAN SÖYLEMEMELİ'

AYM Başkanı Özkaya konuşmasında önce, “Adalet, yalnızca hukuki bir kavram değil, aynı zamanda medeniyetin varlık sebebini, yönünü ve istikbalini, ideallerini belirleyen kurucu bir ilkedir. Her bir şeyi yerli yerine koymak, hakkı esas alarak hareket etmektir, hakkaniyete uygun hüküm kurmaktır. Hakim ve savcılar gösterişten, riyadan, haramdan, yalandan şiddetle kaçınmalıdır” değerlendirmesini yaptı. Ardından şu mesajı verdi:

“Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığına göre başlangıçlarında adalet üzere hareket etmekte iken sonradan adaletten uzaklaşan Firavun, Nemrud ve Karun gibi güç sahipleri hep helak olmuşlardır. Birini sinek halletmiş, biri de suda boğulmuştur. Yalnızca anahtarlarını yüz devenin taşıdığı belirtilen Karun'un hazineleri ise yerin dibine sokulmuştur. Kanaatimce de güç adaletli olursa hangi inançtan olursa olsun her şeyi başarır. Ancak acımasızca giderse ne kadar büyük olursa olsun nihayetinde hasmı karınca da olsa yenilir. Yani ne kadar zengin olursa olsun ne kadar güçlü olursa olsun haksız oldu mu, adil olmadı mı hepsi elinden çıkar. “