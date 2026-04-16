Anayasa Mahkemesi’nin 10 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre Güven Adalet ve Aydınlık Partisi, Yüce Diriliş Partisi, Demokrat Parti, Sosyalist Emekçiler Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Doğru Yol Partisi, Gelecek Partisi, Komünist Parti ve Adalet Partisi’nin 2022 yılına ait mali denetimleri gerçekleştirildi.

Yapılan esas inceleme sonucunda Anayasa Mahkemesi, söz konusu partilerin ilgili döneme ait kesin hesaplarının mevcut bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna hükmetti.