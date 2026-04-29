Anayasa Mahkemesi (AYM), sendika kararı doğrultusunda katıldığı protesto eylemi nedeniyle disiplin cezası verilen kamu görevlisi M.A.’nın bireysel başvurusunu sonuçlandırdı. Başvuruda, sendikal faaliyet kapsamında gerçekleştirilen eylem nedeniyle verilen cezanın sendika hakkını ihlal ettiği ileri sürülmüştü. Dosyayı inceleyen Yüksek Mahkeme, müdahalenin anayasal güvenceler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, olayın sendikal hak kapsamında ele alınması gerektiğine hükmetti.

SENDİKAL PROTESTOYA CEZA VERİLDİ

Karara göre başvurucu, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde mühendis olarak görev yaparken Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı sendikanın aldığı karar doğrultusunda kurum yemekhanesinde düzenlenen protestoya katıldı. Eylemin, OHAL döneminde çıkarılan KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan bazı sendika üyelerine destek amacı taşıdığı belirtildi. Öğle arası gerçekleştirilen etkinlikte açıklamalar yapıldığı, sloganlar atıldığı ve bazı katılımcıların döviz taşıdığı; ancak herhangi bir taşkınlık, maddi zarar ya da hizmet aksaması yaşanmadığı tutanaklara yansıdı. İdare, başvurucu hakkında disiplin soruşturması başlatarak ilk aşamada “izinsiz toplantı düzenlemek” gerekçesiyle ağır disiplin cezası verdi. Yargı sürecinde işlemin hukuka uygunluğu tartışıldı ve ceza daha sonra “kınama” olarak yeniden düzenlendi.

İHLAL KARARI VE 50 BİN TL TAZMİNAT

İç hukuk yollarının tamamlanmasının ardından başvurucu bireysel başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme, eylemin sendikal faaliyetin çekirdek alanına ilişkin olduğunu belirtti. Müdahalenin kanuni dayanağı bulunduğunu kabul eden AYM, ancak uygulamanın demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun ve orantılı olmadığına karar verdi. İdarenin, cezanın zorunlu toplumsal ihtiyaca dayandığını yeterli gerekçeyle ortaya koyamadığı vurgulandı. AYM, sendika hakkının ihlal edildiğine hükmederek dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere ilgili mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Ayrıca başvurucuya 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.