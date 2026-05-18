Olay, saat 01.30 sıralarında Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi’nde yaşandı. Burhan D.’ye ait restorana yaya olarak gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tabancayla art arda ateş açtı. Açılan ateş sonucu restoranın camları kırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, aynı restoranın daha önce de iki kez silahlı saldırıya uğradığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.